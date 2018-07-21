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Ушастые, колючие и шипящие: в ростовском зоопарке — очередное пополнение
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Ушастые, колючие и шипящие: в ростовском зоопарке — очередное пополнение 

161.ru 21 июля 2018
Фото: 161.ru
Малыши рождаются не больше 4 см в длину
У сотрудников ростовского зоопарка снова есть повод для радости. Точнее, даже полтора десятка поводов. У обитателей донского зверинца появилось пополнение.
Как рассказали в пресс-службе зоопарка, здесь родилось семь тигровых питонов. Малыши уже успели полинять (первая линька наступает через неделю после рождения — прим. Ред.) и питаются живым кормом. Теперь в нашем зоопарке обитает уже десять питонов. Трех взрослых особей посетители могут увидеть каждый день в террариуме.
Маленькие питончики уже успели полинять
Порадовали новым потомством и ежи. У пары ушастых ежей родилось сразу шесть малышей. А у супружеской четы африканских белобрюхих на свет появилась тройня. Родились ежики совсем крошечными, не более четырех сантиметров в длину, розовыми и с мягкими иголками.
В зоопарке сейчас живет 10 питонов
— Многие думают, что ежи питаются яблоками. Но на самом деле в их рацион входят сырое мясо, рыба, птица, — поясняют сотрудники зоопарка.
У маленьких ежиков иголки совсем мягкие
Совсем недавно в ростовском зверинце родились очаровательные малыши-сурикаты. А также мы рассказывали вам о том, как спасаются от жары обитатели зверинца.
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