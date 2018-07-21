Ушастые, колючие и шипящие: в ростовском зоопарке — очередное пополнение

Малыши рождаются не больше 4 см в длину

У сотрудников ростовского зоопарка снова есть повод для радости. Точнее, даже полтора десятка поводов. У обитателей донского зверинца появилось пополнение.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, здесь родилось семь тигровых питонов. Малыши уже успели полинять (первая линька наступает через неделю после рождения — прим. Ред.) и питаются живым кормом. Теперь в нашем зоопарке обитает уже десять питонов. Трех взрослых особей посетители могут увидеть каждый день в террариуме.

Маленькие питончики уже успели полинять

Порадовали новым потомством и ежи. У пары ушастых ежей родилось сразу шесть малышей. А у супружеской четы африканских белобрюхих на свет появилась тройня. Родились ежики совсем крошечными, не более четырех сантиметров в длину, розовыми и с мягкими иголками.

В зоопарке сейчас живет 10 питонов

— Многие думают, что ежи питаются яблоками. Но на самом деле в их рацион входят сырое мясо, рыба, птица, — поясняют сотрудники зоопарка.

У маленьких ежиков иголки совсем мягкие

Совсем недавно в ростовском зверинце родились очаровательные малыши-сурикаты. А также мы рассказывали вам о том, как спасаются от жары обитатели зверинца.