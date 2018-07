Вьетнамский отель вошел в число лучших в мире (фото)

The Four Seasons The Nam Hai Hotel & Resort стал единственным вьетнамским отелем, вошедшим в список 100 лучших в мире по версии журнала Travel + Leisure

Список составлен на основе отзывов читателей издания. Отели оценивались ими по качеству обслуживания, питания, по стоимости, размещению и укомплектованности номеров.

The Four Seasons The Nam Hai Hotel & Resort занял 89 место в списке. Отель расположен в 15 минутах езды от Хойана и состоит из 100 вилл, сочетающих в себе европейский и восточный архитектурный и дизайнерский стили. К услугам гостей несколько бассейнов у пляжа, спа-салон, теннисные корты, баскетбольное поле, спортзал и детский клуб.

В этом году в топе преобладают азиатские отели — 27 заведений. Для сравнения, европейских гостиниц в списке всего 18. Среди азиатских есть еще один отель сети The Four Seasons — Four Seasons Bali в Саяне, Индонезия

Travel + Leisure — самое массовое в мире — пять миллионов читателей — издание для туристов. Начиная с 1995 года публикует топы авиакомпаний, фирм по аренде автомобилей, отелей и курортов, основанные на опросах читателей.

Источник: VnExpress

Фото: Booking.com