Жизнь на воде, или как выглядит исчезающий мир морских цыган 

В морях между Индонезией, Филиппинами и, кроме того, Борнео можно найти кочевые племена морских цыган, именующие себя баджо. Именно они сумели пережить цунами 2004 года практически без жертв. Все благодаря их приспособленности к жизни в большом водоеме. Баджо, как правило, селятся в самодельных лодках «лепа-лепа», а на сушу выбираются только ради похорон родных или на рынок. В их лодках есть все для повседневной жизни: кухонная утварь, еда, добытая вручную, также можно найти керосиновые лампы, пригодную для питья воду и даже растения. Этот народ века жил в море, но в последнее время их жизнь меняется из-за климата, современных условий, которые дарит суша, а также уменьшения популяции рыбы. С малых лет баджо умеют нырять и являются прекрасными пловцами, поскольку это приносит им прибыль и еду. Именно морские цыгане могут задерживать дыхание на 5 минут, чтобы искать на морском дне жемчуг, окуня, осьминогов, морских огурцов и многих других обитателей океана. Часто из-за пребывания на глубине до 30 м барабанные перепонки местных разорваны, а иногда это делают нарочно. Их образ жизни достаточно опасен, например, многие рыбаки в итоге становятся калеками или к их смерти приводит кессонная болезнь. Из года в год морским цыганам все сложнее успешно выживать в море, поскольку неподлежащая контролю ловля рыбы истощила все ее запасы. Баджо не только едят пойманную вручную рыбу, но и продают ее рыболовным компаниям. Например, в Гонконге живая рыба высоко ценится, поэтому рыбаки прибегают к цианистому калию, который парализует морских обителей позволяет продать их до смерти. На предприятиях такая рыба накачивается стероидами, что продлевает ее жизнь до тех пор, пока она не попадет в рестораны. Жить на суше у морских цыган не получается, поскольку они были рождены в море и не имеют даже паспорта. Часто эти люди не жалуются многими государствами, поскольку они пересекают границы без разрешения и не имеют точного места жительства. В последние годы кочевники все чаще переселяются на сушу или строят дома на мелководье, что способствует потере их многовековой культуры. Однако остается надежда, что жизнь баджо улучшится благодаря программам со стороны членов Всемирного фонда дикой природы, которые будут способствовать максимально рациональной эксплуатации морских ресурсов.]]>