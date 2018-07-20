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Сергей Рыбалка подписал трехлетний контракт с «Сивасспором»
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Сергей Рыбалка подписал трехлетний контракт с «Сивасспором» 

Советский спорт 20 июля 2018
Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Рыбалка продолжит карьеру в турецком «Сивасспоре».
28-летний украинец подписал контракт с «храбрыми», рассчитанный на три года.
Demir Grup Sivasspor´umuz geçtiğimiz sezon kırmızı-beyazlı ekibimizde forma giyen Serhiy Rybalka´yı yeniden kadrosuna kattı.https://t.co/FHfSN6CoBi pic.twitter.com/YHzi8NcaNY
— Sivasspor (@SivassporKulubu) 20 июля 2018 г.
Напомним, Рыбалка минувший сезон провел в турецком клубе на правах аренды. В составе «Сивасспора» в 21-й игре забил один мяч и отдал пять результативных передач.
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