Сергей Рыбалка подписал трехлетний контракт с «Сивасспором»

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Рыбалка продолжит карьеру в турецком «Сивасспоре».

28-летний украинец подписал контракт с «храбрыми», рассчитанный на три года.

Demir Grup Sivasspor´umuz geçtiğimiz sezon kırmızı-beyazlı ekibimizde forma giyen Serhiy Rybalka´yı yeniden kadrosuna kattı.https://t.co/FHfSN6CoBi pic.twitter.com/YHzi8NcaNY

— Sivasspor (@SivassporKulubu) 20 июля 2018 г.

Напомним, Рыбалка минувший сезон провел в турецком клубе на правах аренды. В составе «Сивасспора» в 21-й игре забил один мяч и отдал пять результативных передач.