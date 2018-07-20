8 самых лучших аквапарков мира

Лето прежде всего ассоциируется с водными развлечениями. В этой подборке собраны лучшие аквапарки мира, куда обязательно стоит отправиться любителям как спокойного отдыха, так и острых ощущений.

Аквапарк находится в Хальбе, в земле Бранденбург, а построен на месте ангара для дирижаблей. Здесь есть море и лагуна, хижины аборигенов (в них можно даже переночевать, так как аквапарк работает круглосуточно) и самый большой в мире крытый тропический лес с более чем 600 видов растений. А еще, конечно, водные горки, фонтаны, бары и рестораны, песчаный пляж и развлекательная программа с представлениями. В Tropical Islands можно почувствовать себя в тропической стране, где-то на побережье настоящего залива.

Aquaventure, Багамы

Аквапарк является частью поистине роскошного туристического комплекса Atlantis Paradise Island и считается одним из лучших на планете. Тематикой Aquaventure стала Атлантида и племя майя — территория утопает в зелени пальм и обустроена в индейском стиле. Развлечением, за которое аквапарк получил свою известность, является «Храм Майя» — водные горки, которые спускаются в залив с акулами. Спуск осуществляется в стеклянных трубах и возможности контактировать с акулами нет, поэтому никакой опасности для посетителей этот аттракцион не представляет. Зато можно поплавать в обнимку с другими морскими обитателями — дельфинами. Также здесь есть река с сильным течением и крупными волнами, протяженность ее составляет полтора километра, а путь лежит сквозь тропики и пещеры. Единственным минусом этого райского места остается стоимость входного билета — Aquaventure является самым дорогим аквапарком в мире.

Аквапарк располагается в городе Форталеза и это находка для любителей острых ощущений. Здесь находится самая высокая горка мира — Insano, что в переводе означает «безумная». Ее высота составляет 41 метр, это соответствует 14 этажам, а сам спуск практически вертикальный, из-за чего «безумная» горка входит в список самых экстремальных развлечений в мире.. Insano внесена в Книгу рекордов Гиннеса. Лететь вниз вы будете всего несколько секунд, зато со скоростью 105 км/ч. Также есть и другие захватывающие спуски, например 11-метровая горка «Калафрио» и комплекс из семи извилистых спусков под названием «Рамубринка».

Самый крупный в Европе и самый лучший аквапарк мира по версии известных туристических путеводителей. Сиам Парк в Европе завоевал статус парка с самыми крупными искусственными волнами, самым большим разнообразием горок и самой большой статуей дракона. Аквапарк оформлен в тайском стиле, на что дала разрешение сама королевская семья Таиланда . Самой известной горкой является «Камикадзе» высотой в 28 метров, где посетители пролетают по стеклянному тоннелю, любуясь крупными рыбами.

Один из двух аквапарков Walt Disney World, который находится в городе Орландо . «Лагуна тайфунов» — один из самых крупных аквапарков в мире, а еще он может похвастаться статусом самого посещаемого. Тематика парка — тропическая лагуна, на которую обрушился тайфун. Здесь создана зона для дайвинга с акулами и экзотическими рыбами, речка с медленным течением, которая уносит гостей в путешествие по тропическому лесу и бассейн с двухметровыми волнами, где утром можно брать уроки серфинга. Именно волновой бассейн оставляет самые лучшие впечатления от посещения аквапарка. Многие, кто стоит в ожидании этого мини-шторма, поначалу даже пугаются размаха водной стихии.

Disney’s Blizzard Beach, США Второй аквапарк в мире Walt Disney. Он также находится в Орландо и является вторым на планете по посещаемости, после своего собрата. Тема этого аквапарка — растаявший горнолыжный курорт. Здесь есть холм Gushmore — искусственная гора, покрытая «снегом», а с ее вершины спускается крутая горка, которая до построения Insano входила в Книгу рекордов Гиннеса как самая высокая в мире. Ее высота достигает 37 метров, а из-за снежного дизайна она больше похожа на трамплин. В аквапарке есть и другие захватывающие горки, детские зоны и «Ленивая река», по которой вы будете плыть в течение получаса.

Аквапарк с названием «Горная река» может похвастаться своим размахом и изобилием водных развлечений, а также великолепным дизайном в восточном стиле. С горок здесь открывается великолепный вид на Дубай , побережье и знаменитые отели «Парус» и «Волна». Есть искусственный водопад высотой в 18 метров и 30 различных аттракционов. На горке Jumeirah Sceirah (“Камикадзе”) вы окажетесь в прозрачной капсуле, где по команде оператора под вашими ногами исчезнет пол — с этого начинается спуск с 23 м и длиной в 120 м, а на двух объединенных горках под названием Tantrum Alley и Burj Surj вы прокатитесь не только по трубам, но и через две воронки. А еще аквапарк может похвастаться системой из 8 связанных горок, которые следуют одна за другой, соединяясь в один длинный увлекательный маршрут.

Schlitterbahn, США Аквапарк находится на берегу реки Комал, в штате Техас. Schlitterbahn не один раз становился лучшим на планете. Самым интересным аттракционом является Raging River Tube Chute. Он представляет из себя спуск, который длится около 30 минут. Этот аквапарк — отличное место для семей с детьми, так как здесь оборудовано целых 7 детских игровых зон, разделенных на несколько категорий по уровню экстремальности. Здесь можно остановиться на ночь, правда места для ночевки нужно бронировать задолго до посещения.