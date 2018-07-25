Ришарлисон перешёл в «Эвертон» за 50 млн Это слишком дорого

Инструкция на основе реального трансфера.

1. Убедитесь, что вы в Англии

Это обязательное условие. Штамп «сделано в Англии» на чеке умножает любую сумму на два (ну, примерно). Тихо сидеть в своём болотце на 10-12-м месте в турнирной таблице и получать за продажу телеправ 140 млн евро — это конечно, прекрасно, но за всё надо платить. А если ты какой-нибудь «Борнмут», но зарабатываешь больше «Наполи», — то даже и переплачивать. Переплата — часть игры.

2. Желательно, чтобы игрок был хоть на что-то способен

А вот это не ключевое условие. Ниже я расскажу почему. Вообще, достаточно, чтобы он умел ходить, бегать, ускоряться, делать забегания и в большей части эпизодов попадал ногой по мячу (рукой, если он вратарь). Но всё-таки, чтобы содрать за игрока нестандартную сумму, наличие у этого игрока хоть каких-то способностей не помешает. Будет приятным бонусом.

3. Желательно, чтобы игрок был стабилен

Тоже необязательно. Вернее, всё зависит от того, что считать стабильностью. Два сезона на высоком уровне? Или двух месяцев достаточно? Для некоторых покупателей достаточно, чтобы у новичка была классная нарезка в YouTube с финтами под гангста-рэп. Интересно, как устроена скаутская служба таких клубов, но это точно не проблема продавца.

4. Продавайте игрока его бывшему тренеру

Никогда не недооценивайте полезные связи. Например, со скандалом уволенный тренер, который тайком от руководства вёл переговоры с другим клубом, ещё может принести старому клубу пользу. Если очень захочет продолжить работу с одним из своих игроков, например. Желание тренера поработать именно с этим игроком — даже важнее способностей игрока. Он может быть не суперталантливым, но вписываться в стиль футбола тренера. Настолько, что тот будет готов потратить почти весь бюджет на него одного.

5. Сообщите, что за игроком выстроилась очередь

Очередь не должна существовать на самом деле. Достаточно пары слухов в одном-двух спортивных изданиях. И можно устраивать виртуальный аукцион. В смысле, просто набивать цену.

Бонус. Убедитесь, что покупатель — «Эвертон»

«Эвертон» — этот как штамп «сделано в Англии», только жирным шрифтом и на чеке с позолотой. Взгляните на трансферы «Эвертона» последних лет. Они не вызывают ощущения, что целью руководства было создать боеспособную команду. Сбалансированную команду. Команду, в которой просто есть нападающий. Но вот стоит представить, что их целью было потратить как можно больше денег, всё сразу становится на свои места. В привязке к этой цели 80 млн, потраченные на Сигурдссона и Классена, сразу обретают смысл.

Как это работает на практике?

А вот как: «Эвертон» купил у «Уотфорда» молодого бразильского вингера Ришарлисона за 50 млн евро. С бонусами сумма может вырасти. Кто такой Ришарлисон, что за него отдали столько денег? Пойдём по перечисленным выше пунктам.

Играет за английский клуб. Наценка за неадекватность рынка прилагается. Дальше, Ришарлисон действительно не лишён таланта. Типичный бразильский вингер: быстрый, техничный, плохо видит партнёров по команде. При этом он довольно атлетичен и неплохо играет головой, особенно для игрока фланга. Впрочем, есть и недостатки. По игре в пас Ришарлисон — в тройке худших в составе (исключая вратарей). Умением завершать атаки он напоминает Рахима Стерлинга в худшие дни. Те же полные растерянности глаза и суета перед ударом. Думаете, я преувеличиваю?

Он забил за сезон пять голов (при xG 11 голов) и потратил на это 95 ударов. В том числе — 74 удара из пределов штрафной. По количеству ударов по воротам Ришарлисон — на четвёртом месте в АПЛ. Рядом с Кейном и Салахом. Только с пятью голами. Другими словами, бразилец — самый бесполезно бьющий игрок в Англии. И он реально всё время бьёт по воротам. Чаще, чем Ромелу Лукаку. Перейдём к стабильности. И сразу же к пункту про бывшего тренера, так как здесь есть связь. Лучший отрезок в АПЛ Ришарлисон показал, когда тренером «Уотфорда» был Марку Силва. Собственно, всю свою результативную статистику бразилец набил в первые три с половиной месяца прошлого сезона, с конца августа по конец ноября. Три с половиной месяца стабильной игры. Когда Марку Силва покинул «Уотфорд», футболист тоже хотел уйти. Но клуб его не отпустил, Ришарлисон остался, постоянно выходил на поле (он отыграл все матчи сезона). И снова был стабилен. Ни одного результативного действия в 2018 году — это тоже стабильность. Но Марку Силву это не отпугнуло. Возглавив «Эвертон», он решил, что этот парень ему просто необходим.

Очередь из желающих приобрести перспективного футболиста? Неизвестно, была ли она на само деле. Весной Sky Sports опубликовал новость об интересе «Челси» и «МЮ». Больше эта информация не повторилась, но есть нюанс. Те же журналисты Sky Sports сообщили, что «Уотфорд» готов отпустить игрока за 45 млн евро. В итоге клубу удалось не просто не сбавить аппетит во время торга, а продать игрока даже дороже. Просто представьте себе этот торг. — Стартовая стоимость лота — 45 млн Есть желающие? — Даю 50 млн! Ой, я что, один торгуюсь? В общем, у «Уотфорда» всё сошлось. Ришарлисон в течение трёх месяцев показывал такой футбол, которым отчасти можно объяснить сумму в 50 млн И, разумеется, у него есть подборка финтов под гангста-рэп. Вот она.

В итоге это перевесило зависимость игры от настроения, нездоровое желание всё время бить мимо ворот, ужасную игру в пас и слитую вторую половину сезона. Перевесило и то, что даже в «Уотфорде» Ришарлисон не был лучшим. Серьёзно, если он стоит 50, Абдулайе Дукуре должен стоить 70. А Головин 100, но это уже другая тема.

«Уотфорд» совершил идеальный трансфер

Даже если в следующем сезоне Ришарлисон действительно превратится в Рахима Стерлинга и выбьет больше 20 баллов по системе «гол+пас», его бывший клуб не продешевит. Цена просто станет более адекватной. Как цена за Фреда и Жоржиньо. Да, это по-прежнему будет переплата, но в рамках описанной выше схемы из пяти пунктов. Пока же это выглядит как идеальная иллюстрация к и так не адекватному рынку, на который к тому же вышел «Эвертон». Больше материалов автора — в телеграм-канале «Диего Симеонович».