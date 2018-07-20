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Формы «Тоттенхэма» и «Барселоны» идентичны. Только взгляните
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Формы «Тоттенхэма» и «Барселоны» идентичны. Только взгляните 

Спорт-Экспресс 20 июля 2018
19 июля компания Nike представила новую форму «Тоттенхэма» на предстоявшей сезон, повергнув в шок поклонников английского клуба. Дело в том, что гостевой комплект команды удивительно похож на тренировочную форму «Барселоны».
Болельщики «шпор» в настоящее время активно критикуют производителя экипировки за отсутствие креатива и новых идей. Фанаты назвали унижением тот факт, что их любимая команда будет выступать в официальных матчах в той же форме, в которой игроки «Барсы» «потеют на тренировках».
Barcelona's training kit and Tottenham's new away kit. Spot the difference. pic.twitter.com/y8XyZlxxEk
— ESPN UK (@ESPNUK) 20 июля 2018 г.
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