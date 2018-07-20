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Погоню медведя за дружелюбной собакой сняли на видео
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Погоню медведя за дружелюбной собакой сняли на видео 

Lenta.ru 20 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Житель американского города Джуно, штат Аляска, снял на видео встречу собаки и черного медведя. Об этом сообщает UPI.
В начале ролика пес подбегает к зверю, который забрел на городскую улицу. Тот реагирует на его приближение с агрессией и прогоняет домашнее животное прочь.
«Я надеялся, что они обнюхают и осмотрят друг друга, но медведя, похоже, больше интересовало сохранение дистанции», — объяснил автор видео. По его словам, хищник показался ему довольно крупным для черного медведя.
«Прогнав собаку, медведь поднялся по холму к другому многоквартирному дому. Потом я перестал снимать, потому что нужно было возвращаться и забирать машину, в которой меняли масло», — рассказал он.
Черный медведь, или барибал, — наиболее распространенный в Северной Америке вид. Взрослый самец достигает длины 1,4—2 м и весит до 360 килограммов.
В 2017 году сообщалось, что собака породы сибирский хаски помогла прогнать медведицу из лагеря туристов в американском штате Аляска. После инцидента похожего зверя убили на военной базе неподалеку.
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