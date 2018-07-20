Сборная России на ЧМ-2018 заработала $16 млн Дзюба подорожал на 3 млн, а Смолов стал дешевле

Артем Дзюба осваивается в новой роли «миллионера» в инстаграме: число подписчиков у любимчика болельщиков и женщин всех возрастов выросло в 10 раз. Дзюба на тренировочных сборах с «Зенитом» Австрии мелькает в «сторис» друга Кокорина и тут же разбивает новые девичьи сердца. Один из сюжетов: футболисты пересматривают игру с хорватами, и вот на экране послематчевое интервью Дзюбы, и Артем от смущения закрывает лицо футболкой… Он еще и скромный! Да! Тема такой. Талантливый футболист, искренний человек с отличным чувством юмора.

В «сторис» Кокорина можно встретить и такого Дзюбу. Свежие фото со сборов. Фото: социальные сети.

После удачного выступления Артема Дзюбы на ЧМ-2018 трансферная стоимость 29-летнего нападающего увеличилась с €7 до 10 млн Говорили, что интерес к форварду проявляли китайские и английские футбольные клубы, но, вероятней всего, Дзюба остается в России . Пока трансферное окно открыто у звезд нашей сборной есть шанс заиграть в зарубежных клубах. Трансферная стоимость 22-летнего полузащитника Александра Головина после ЧМ выросла на €7 млн и составляет €25 млн За Головина ведут «финансовую борьбу» лондонские «Челси» и «Арсенал». 27-летний полузащитник сборной России и испанского «Вильярреала» Денис Черышев (тот самый, о котором безнадежно грезит Ольга Бузова ) «взлетел» с €3 до 8 млн А вот 28-летний нападающий Федор Смолов подешевел на 2 млн и теперь оценивается в €14 млн (function ($) {var $el=$ ("#insta-1814013438148276363_46124010"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.7484375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.7484375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

В год Смолов зарабатывает примерно €2,5 млн Для сравнения итальянский «Ювентус» купил Криштиану Роналду за €100 млн 33-летний португальский нападающий будет зарабатывать €31 млн в год. Роналду провел отпуск с невестой и детьми, а холостяк Федор Смолов отдохнул в Сен-Тропе.

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Известны суммы, которые футболисты заработали на прошедшем Чемпионате мира.

Призовые ЧМ-2018:

Чемпион (сборная Франции ) — $38 млн Финалист (сборная Хорватия ) — $28 млн Бронза (сборная Бельгии ) — $24 млн 4-е место (сборная Англии ) — $22 млн 5 — 8-е место — по $16 млн 9 — 16-е места — по $12 млн 17 — 32-е места — по $8 млн Таким образом сборная Росии получила $16 млн Из них — половина уходит РФС : из этих средств покрываются расходы на подготовку сборной к ЧМ. Остальные идут на гонорары игрокам и тренерской команде. Безусловно будет учитываться вклад каждого члена команды в достижения сборной.

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Недавно в интервью GQ Федор Смолов рассуждал о высоких зарплатах футболистов. Знаменитый игрок даже признал, что футболисты получают такие деньги не заслуженно. «Ты же понимаешь что в своей профессии будешь работать всю жизнь, пока здоровье позволяет, а мне бы, дай бог, до 35 лет доиграть», — дискутировал с журналистом Смолов. Федор признается, что ему комфортно жить именно так — ездить на дорогих машинах, отдыхать на дорогих курортах, покупать дорогие вещи. «Для меня деньги, тачки, покупки — это не то, ради чего я играю в футбол. В принципе, большой спорт был придуман для людей, и я играю для них», — утверждает Смолов.

А российские болельщики будут еще долго вспомнитать ЧМ-2018, а когда-нибудь о прорыве сборной снимут художественный фильм. Интересно, кто из наших актеров сыграет Дзюбу и Смолова?

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