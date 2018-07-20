«Спартак» — «Трабзонспор» — 4:1, 20 июля 2018. Товарищеский матч

Голландец поучаствовал во всех голах «Спартака»

«Спартак» завершает сбор в Австрии , в предпоследний день соперником красно-белых по контрольному матчу стал турецкий «Трабзонспор». Завтра ещё будет матч с «Ашдодом» из Израиля , но в нём сыграют резервисты.

Состав «Спартака» на игру с турецким клубом выглядел следующим образом: Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Ломовицкий, Ханни, Промес (к), Зе Луиш

В отпуске после чемпионата мира продолжают находиться Зобнин, Кутепов и Самедов, плюс получил отдых Ребров. Александр Селихов ещё не восстановился после травмы.

Перед началом президент московского «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от предстоящего сезона российской Премьер-Лиги.

«Я жду от нового сезона праздника. Не такого крутого, как был чемпионат мира, но должен быть праздник. Чемпионство — главная задача», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым

«Спартак» пропустил уже на 10-й минуте. Жиго снёс Пармака возле собственной штрафной, в 20 метрах от ворот. Родальега со штрафного пробил верхом, мяч зацепил стенку и влетел в нижний угол ворот. Максименко попался на противоходе.

На 29-й минуте красно-белые отыгрались. Комбаров выиграл борьбу на подборе и сделал передачу к штрафной, Промес на дриблинге убрал защитника и доставил мяч в центр на свободного Глушакова, который аккуратно пробил мимо вратаря.

Оба клуба не остались в этом матче без поддержки болельщиков.

Вот фанаты «Трабзонспора».

Поклонники «Спартака».

Игра шла при солидном преимуществе российского клуба, рак что второй гол в конце тайма был абсолютно логичен. Фернандо разогнал атаку москвичей и доставил мяч в штрафную, Ломовицкий пошёл в обводку и получил удар по ногам. Пенальти. Промес пробил в нижний угол — Киврак угадал направление удара, но дотянуться до мяча не сумел.

«Спартак» продолжал давить и в конце турки рассыпались. Попов с правого края вошёл в штрафную и прострелил в центр, Педро Роша пропустил мяч на Промеса, который с десяти метров расстрелял ворота соперника.

А ещё спустя три минуты счёт стал разгромным. Промес навесил с углового, последовала скидка на дальнюю штангу, откуда Жиго поразил ворота «Трабзонспора».

Спортлэндтур