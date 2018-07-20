Голландец поучаствовал во всех голах «Спартака».
«Спартак» завершает сбор в Австрии, в предпоследний день соперником красно-белых по контрольному матчу стал турецкий «Трабзонспор». Завтра ещё будет матч с «Ашдодом» из Израиля, но в нём сыграют резервисты.
Состав «Спартака» на игру с турецким клубом выглядел следующим образом: Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Ломовицкий, Ханни, Промес (к), Зе Луиш.
Запасные: Терёшкин, Петкович, Джикия, Мамин, Рассказов, Тимофеев, Ерёменко, Игнатов, Полубояринов, Ташаев, З. Бакаев, Попов, Педро Роша.
В отпуске после чемпионата мира продолжают находиться Зобнин, Кутепов и Самедов, плюс получил отдых Ребров. Александр Селихов ещё не восстановился после травмы.
Перед началом президент московского «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от предстоящего сезона российской Премьер-Лиги.
«Я жду от нового сезона праздника. Не такого крутого, как был чемпионат мира, но должен быть праздник. Чемпионство — главная задача», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
«Спартак» пропустил уже на 10-й минуте. Жиго снёс Пармака возле собственной штрафной, в 20 метрах от ворот. Родальега со штрафного пробил верхом, мяч зацепил стенку и влетел в нижний угол ворот. Максименко попался на противоходе.
На 29-й минуте красно-белые отыгрались. Комбаров выиграл борьбу на подборе и сделал передачу к штрафной, Промес на дриблинге убрал защитника и доставил мяч в центр на свободного Глушакова, который аккуратно пробил мимо вратаря.
Оба клуба не остались в этом матче без поддержки болельщиков.
Вот фанаты «Трабзонспора».
Поклонники «Спартака».
Игра шла при солидном преимуществе российского клуба, рак что второй гол в конце тайма был абсолютно логичен. Фернандо разогнал атаку москвичей и доставил мяч в штрафную, Ломовицкий пошёл в обводку и получил удар по ногам. Пенальти. Промес пробил в нижний угол — Киврак угадал направление удара, но дотянуться до мяча не сумел.
Первую замену Массимо Каррера сделал на 49-й минуте — Сергей Ерёменко вышел вместо Фернандо. Далее на поле выходили Георгий Джикия на 63-й (вместо Боккетти), Ивелин Попов на 70-й (вместо Глушакова).
«Спартак» продолжал давить и в конце турки рассыпались. Попов с правого края вошёл в штрафную и прострелил в центр, Педро Роша пропустил мяч на Промеса, который с десяти метров расстрелял ворота соперника.
А ещё спустя три минуты счёт стал разгромным. Промес навесил с углового, последовала скидка на дальнюю штангу, откуда Жиго поразил ворота «Трабзонспора».
Спортлэндтур