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Бурого медведя и кабаргу могут признать «стратегически важным ресурсом»
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Бурого медведя и кабаргу могут признать «стратегически важным ресурсом» 

Пятый канал 20 июля 2018
Фото: Пятый канал
Сотрудники ФСБ предлагают дополнить постановление правительства «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов». Как сообщает издание TJ, в ведомстве намерены внести в список бурых и гималайских медведей, а также оленевидных животных из Восточной Сибири, которые называются кабаргу.
Фото: blogspot.com  Дело в том, что животных нещадно истребляют браконьеры для продажи на заграничных черных рынках. Если поправки в постановление правительства все же внесут, то за контрабанду животных преступникам будет грозить до 12 лет колонии. Такое же наказание грозит людям, которые нелегально торгуют оружием и культурными ценностями.
Эксперты Международного союза охраны природы заявляют, что если популяции бурого медведя пока ничего не угрожает, то гималайский медведь и кабарга находятся «в уязвимом положении».
Ранее Пятый канал сообщал о том, что гигантский окунь проглотил акулу на глазах у рыбаков.
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