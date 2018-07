Цунами на Майорке унесло немецкого туриста (ФОТО, ВИДЕО)

На Майорке, где 16 июля произошло метеоцунами, в результате прихода огромной приливной волны погиб немецкий турист.

53-летний немец отдыхал на острове со своей женой и восьмилетними детьми-близнецами на курорте Порто-Петро, что на южном побережье Майорки. Семья в полном составе спускалась по лестнице, ведущей к морю, когда на берег хлынула мощная волна. Дети, мальчик и девочка, упали в воду. Мать сумела спасти дочь, а ее сына и мужа унесло в море.

На помощь пришли местные жители. На лодке они вытащили мальчика и его отца, который к тому моменту был уже без сознания. Все попытки вернуть его к жизни не увенчались успехом. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины, сообщает

Noticia.ru Женщина находится в состоянии шока и получает психологическую помощь.

Официальная причина смерти пока не называется, так как ведется расследование. Вскрытие должно установить отчего именно погиб гражданин Германии — было ли это утопление, удар о камень, остановка сердца или иные причины.

В результате шторма с полутораметровыми волнами на островах Майорка и Менорка были затоплены многие местные пляжи. Мини-цунами затопило бары и открытые кафе, вода добралась до прибрежных дорог.

This #meteotsunami or #Rissaga occured yesterday in coastal area's of #Menorca and #Mallorca, Spain. These mini tsunami's are generated when there is a huge difference in barometric pressure. pic.twitter.com/0IgRl9E9ju

— Meteo Europe (@Meteo_Europe) July 17, 2018

Последнее крупное метеоцунами на Балеарских островах было зарегистрировано в 2006 году. Тогда волны достигали высоты четыре метра.

Метеоцунами (мини-цунами) — это гигантские волны, которые образуются от резкого перепада атмосферного давления.