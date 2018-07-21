«Мишутке» дали шанс на жизнь: нижегородский зоопарк ищет инвесторов

Зоопарк «Мишутка», который находится в парке «Швейцария» в Приокском районе, не расформировали 20 июля. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов предложил сотрудникам зоопарка найти инвесторов, и тогда «Мишутка» продолжит существовать. Об этом сообщает правозащитница и член общественной палаты Нижнего Новгорода Мария Попова.

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19 июля в нижегородском кремле прошла трехсторонняя встреча с защитниками зоопарка, сторонниками его ликвидации и чиновниками. Предметом обсуждения стало запланированное на 20 июля расформирование «Мишутки».

Напомним, в мае этого года генеральный директор ООО «Зоозащита-НН» Владимир Гройсман инициировал проверку зоопарка, которая показала, что животные там содержаться в чудовищных условиях. После того, как были общественной палатой были представлены фото— и видео— доказательства, Владимир Панов принял решение закрыть зоопарк, а всех животных согласился забрать к себе директор сормовского зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин . Дата ликвидации «Мишутки» была назначена на 20 июля.

Однако по итогам последнего совещания администрация города решила временно отложить закрытие зоопарка. Владимир Панов согласился с аргументами защитников и дал «Мишутке» шанс на жизнь: он предложил сотрудникам зоопарка самостоятельно найти инвестора, готового вложиться в его реконструкцию и развитие. Правда, время им на это дали совсем не много: всего 10 дней, то есть, до конца этого месяца.

Панов объяснил свое решение тем, что город не может заниматься зоопарком и его финансированием, поэтому, чтобы он продолжил существовать, необходимо передать его в частные руки.

Правозащитница Мария Попова убеждена, что такой шанс нельзя упускать. Поэтому она намерена помочь сотрудникам «Мишутки» в поисках инвесторов.

Напомним, сотрудники зоопарка «Мишутка» обратились за помощью к Глебу Никитину

Фото: Надежда Кей