Лицом Estée Lauder стала никому не известная девушка. Как ей это удалось?

Анок Яй — суданская модель, о которой еще год назад никто не знал. А началось все со снимка, который разместил у себя в Instagram уличный фотограф. Он сфотографировал Анок возле Гарвардского университета , в котором она на тот момент изучала биохимию. Снимок разлетелся по Сети с невероятной скоростью. И Анок поступило предложение от модельного агентства.

все слайды

Уже в феврале 2018 года она открывала показ Prada.

PRADA WORLDWIDE EXCLUSIVE. This is something that I'd only dream of. Thank you Ms Prada, Olivier Rizzo @willyvanderperre @ashleybrokaw @kylehagler and the Next team for giving the little girl from Manch a chance. Can't believe I'm the first black woman to open for Prada since queen @iamnaomicampbell, forever grateful. And thank you to @patmcgrathreal @cheriejohnson56 and @guidopalau they made me look extra chic — PRADA CHIC 😂💋

Публикация от ANOKROCK (@anokyai)

22 Фев 2018 в 4:49 PST А на днях косметический бренд Estée Lauder объявил, что Анок стала международным лицом бренда: «Присоединяйтесь к нам и поприветствуйте потрясающую Анок Яй в семье Estée Lauder!»

🚨New #EsteeModel alert!🚨Join us in welcoming the stunning @anokyai to the #EsteeLauder family!

Публикация от Estée Lauder (@esteelauder)

19 Июл 2018 в 5:59 PDT Вот это карьерный рост!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/litsom-estee-lauder-stala-nikomu-neizvestnaya-devushka-kak-ej-eto-udalos/