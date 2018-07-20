Боярская и Матвеев делятся романтичными фото из Санкт-Петербурга 

Через неделю Елизавета Боярская и Максим Матвеев отметят годовщину со дня свадьбы. Уже восемь лет они вместе, а также воспитывают подрастающего сына Андрея. Мальчику только в апреле исполнилось шесть лет. Звездные родители долго не показывали лицо своего наследника, чтобы не привлекать к нему внимание. Но после того, как Алика Смехова «засветила» Андрея на своей странице в соцсети, артисты стали сами делиться его снимками.
Совсем недавно Боярская побывала на гастролях в Лондоне и сына брала с собой. Вернувшись домой, она решила провести время с супругом. Сегодня влюбленные стали делиться романтичными снимками из Санкт-Петербурга. На одном из кадров Елизавета прильнула к мужу. Они примерили стильные солнцезащитные очки, чтобы их не узнавали на улице. На втором фото Матвеев обнимает свою избранницу и выглядит очень счастливым.
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Боярская Елизавета МихайловнаАктриса, дочь Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. Поклонники были рады видеть супругов вместе на отдыхе. «Ох, какие же вы прекрасные, Максим Александрович и Елизавета Михайловна!», «Ах, какие вы замечательные! Вот бы встретить вас в городе!», «Оба такие обаятельные», «Милости», — стали комментировать фото подписчики. По всей видимости, за наследником артистов сейчас присматривают близкие, а пара решила устроить себе спокойные каникулы и провести время только друг с другом.
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