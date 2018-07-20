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Ушастые ежики и тигровые питоны родились в зоопарке Ростова
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Ушастые ежики и тигровые питоны родились в зоопарке Ростова 

Деловое сообщество 20 июля 2018
О прибавлении сообщает пресс-служба ростовского зоопарка. Питончики уже начали есть живой корм и пережили первую линьку. А для любителей зрелища помасштабнее в террариуме живут три взрослых питона. Тигровые питоны одни из самых известных неядовитых змей. Длина их тела может варьироваться от 1,5 до 4 м и более. Тигровые питоны хорошо размножаются в неволе. Максимальная продолжительность жизни — 25 лет.
Пополнение произошло и в семье ушастых ежей, шесть малышей обживают новую клетку. Ушастые ежи, как ясно из названия, имеют длинные уши по 2,5-3 см. Так же этот вид имеет длинные лапы, которые позволяют им много и быстро двигаться. Форма передних лапок и длина пальчиков напоминает маленькие ручки, которыми они цепко вскарабкиваются на возвышенности холмов и курганов. В природе они роют глубокие норы, для того чтобы спрятаться от врагов. Шерстяной покров более густой, чем у африканских ежей и имеет шелковистую структуру на ощупь.
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