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Старая школа: 64-летняя Кристи Бринкли продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
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Старая школа: 64-летняя Кристи Бринкли продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике 

Teleprogramma.pro 20 июля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Известная модель Кристи Бринкли в свои 64 года выглядит как минимум на 20 лет моложе. Женщина является обладательницей идеально стройной фигуры и гладкой кожи. Кристи долгие годы занималась спортом и придерживалась правильного питания, а также тщательно ухаживала за кожей. Старания модели не прошли даром, ведь в свои 64 она выглядит максимум на 40. Поклонники не перестают восхищаться Кристи и ее внешним видом, а также интересуются ее секретом красоты.
Более того, Бринкли продолжает активно работать и не торопится уходить из модельного бизнеса. Женщина принимает участие в фотосессия для глянцевых журналов. Недавно супермодель 80-х стала главной героиней нового номера журнала Social Life. Кристи позировала для фотосессии в стильных белых нарядах и купальнике, в очередной раз продемонстрировав идеальную фигуру. Модель доказала, что на пороге 65-летия все еще может составить конкуренцию многим молодым моделям.
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Отметим, что дочь Кристи пошла по стопам своей матери и тоже стала моделью. Девушка уже не раз попадала на обложки разных изданий. 19-летняя Сейлор Бринкли-Кук уже успела принять участие в одном из проектов журнала Sports Illustrated и полностью обнажилась для фотосессии. Поклонники отмечают, что девушка очень похожа на свою знаменитую маму.
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