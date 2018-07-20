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Как сейчас выглядит казанский зоопарк. Одно фото
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Как сейчас выглядит казанский зоопарк. Одно фото 

Казанский Портал 20 июля 2018
Африканскую часть казанского зоопарка сняли с высоты птичьего полета. Фотография появилась в соцсетях. Судя по снимку, многие объекты уже готовы к встрече с шимпанзе и носорогами.
Фото: instagram.com/irekminnakhmetov
Новая часть зоопарка, которая находится недалеко от Центра гребных видов спорта, называется «Река Замбези». Строительные работы здесь уже завершены, сейчас идут отделочные и ландшафтные. В вольерах создают африканскую атмосферу.
Зоопарк обещают открыть до конца года. Казанцы увидят здесь шимпанзе, антилоп, зебр, мартышек, носорогов, сипов и розовых фламинго.
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