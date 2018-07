Ninja сделает татуировку с ламой из Fortnite

Стример Fortnite Тайлер Ninja Блевинс сделал первую из двух татуировок, которые пообещал набить во время благотворительного марафона на канале GuardianCon. На правой руке стримера появился японский иероглиф 忍者, который означает Ninja. Второй татуировкой Блевинса должна стать лама из Fortnite. Ее стример пообещал набить в ближайшее время.

Huge thank you to @RomeoLacoste for the amazing job. First tatoo ✅ pic.twitter.com/G6ZaDn2OsI— Ninja (@Ninja) July 18, 2018

Большое спасибо Ромео Лакосту за великолепную работу. Моя первая татуировка

About to get my first tatoo ever and it was for charity! Raised 320k for @StJude unfortunately I do not have the time for both the ninja in Japanese and the llama… rain check on the llama I promise! pic.twitter.com/rNGQmyha3G— Ninja (@Ninja) July 18, 2018

Получил свою первую татуировку и сделал это для благотворительности! Собрал $320 тыс. для St. Jude Children's Research Hospital. К сожалению, у меня не было времени, чтобы набить и «Ninja» и ламу… придет и ее черед, я обещаю!

Фотографию с Ninja и его новой татуировкой также опубликовал тату-мастер Ромео Лакост в Instagram: A post shared by Romeo Lacoste (@romeolacoste) on Jul 18, 2018 at 11:59am PDTВо время благотворительного стрима GuardianCon Блевинс и другие участники трансляции собирали деньги для St. Jude Children's Research Hospital. При достижении определенной суммы, Ninja пообещал набить татуировку. Цель была перевыполнена, а в общей сложности за время трансляции было собрано $320 тыс.