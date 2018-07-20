«Урал» представил форму на новый сезон. Фото

Домашний комплект выполнен в традиционном оранжевом цвете, гостевой — в белом, вратарский — в зеленом.

📷Домашняя форма выполнена в традиционном для нашего клуба цвете. В новом сезоне изменился ворот и появились полосы более яркого оттенка оранжевого на передней части футболки. Игрок: Максим Горин (#Урал2) Фото: https://t.co/1xkO9x6TSq pic.twitter.com/7u4tLkrLuX

📷Гостевая форма выполнена в традиционном белом цвете. В ней так же использованы горизонтальные оранжевые полосы. Игрок: Виктор Киселев (#Урал2) Фото: https://t.co/1xkO9x6TSq pic.twitter.com/uE2KMyOVXT

— ФК Урал (@FCURAL) 20 июля 2018 г.

📷Вратарская форма — зеленая с темными вставками на рукавах. Игрок: Семен Морозов (#Урал2) Фото: https://t.co/1xkO9x6TSq pic.twitter.com/Ai0ZGnSPCB

— ФК Урал (@FCURAL) 20 июля 2018 г.