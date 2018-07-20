В Ленинградском зоопарке этим летом вылупились восемь совят

Летом 2018 года в Ленинградском зоопарке вылупились восемь совят, сообщает Nation News.

Пятеро появились в семействе Миры и Фредди, ещё трое — у Денни и Лики.

«Все малыши уже окрепли и потихоньку начали менять «детский» пушок на первое «взрослое» оперение. Многие совята готовы к самостоятельному потреблению пищи, но по привычке требуют еду у родителей», — цитирует Newinform сотрудников зоосада.

Как ожидается, все птенцы останутся в зоопарке.

Ранее сообщалось, что для животных Ленинградского зоопарка готовят ледяные «торты» из-за жары.