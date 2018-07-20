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В Ленинградском зоопарке этим летом вылупились восемь совят
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В Ленинградском зоопарке этим летом вылупились восемь совят 

RT на русском 20 июля 2018
Фото: dp.ru
Летом 2018 года в Ленинградском зоопарке вылупились восемь совят, сообщает Nation News.
Пятеро появились в семействе Миры и Фредди, ещё трое — у Денни и Лики.
«Все малыши уже окрепли и потихоньку начали менять «детский» пушок на первое «взрослое» оперение. Многие совята готовы к самостоятельному потреблению пищи, но по привычке требуют еду у родителей», — цитирует Newinform сотрудников зоосада.
Как ожидается, все птенцы останутся в зоопарке.
Ранее сообщалось, что для животных Ленинградского зоопарка готовят ледяные «торты» из-за жары.
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