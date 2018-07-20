Мужчина спас осьминога, а тот его отблагодарил

На прогулке по пляжу мужчина наткнулся на маленького осьминога, застрявшего в песке. Парень не прошел мимо и не стал тратить драгоценное время на постинг в инстаграм: он просто взял и спас малыша. И тот его отблагодарил!

Мужчина достал пленника из песка, пересадил в пластиковый стаканчик и перенес к воде. В полосе прибоя осьминог немного отдохнул, пришел в себя и дотронулся щупальцами до ног своего спасителя. Что это, если не разумное проявление благодарности?

Океанские создания в принципе более умны, чем считают многие люди. Вот, к примеру, не менее удивительная история об акуле с ножом в голове, которая тоже обратилась за помощью к человеку.