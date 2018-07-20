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Выживающий в джунглях одинокий туземец впервые попал на видео
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Выживающий в джунглях одинокий туземец впервые попал на видео 

Lenta.ru 20 июля 2018
Фото: Lenta.ru
В дождевых лесах Амазонии впервые сняли на видео туземца, который стал последним выжившим из его племени. На ролик обратило внимание издание The Guardian.
На кадрах, снятых в Бразилии, запечатлен полуобнаженный мужчина примерно 50 лет. Исследователи утверждают, что он жил в одиночестве около 22 лет. За это время ученым впервые удалось снять его так близко.
«У него все хорошо, он охотится и выращивает папайю и кукурузу. У него отличное здоровье и душевное состояние из-за постоянной физической активности», — отметил региональный координатор из Национального фонда индейцев Алтаир Алгуер (Altair Algayer). По словам ученого, мужчина охотится на лесную дичь с луком, а также выкапывает ямы-ловушки с острыми деревянными шипами на дне.
Его племя начали уничтожать в 1970-1980-е годы лесорубы и фермеры, которые захватывали территорию в джунглях. В 1995 году они убили группу из последних пяти человек, ему же чудом удалось выжить. Национальный фонд индейцев впервые обнаружил мужчину в 1996 году и с тех пор отслеживал его судьбу. С ним не пытались вступить в контакт, но охраняли его территорию. Туземцу несколько раз оставляли мачете, семена и топоры, но он отказывался их брать.
Специалисты из Национального фонда индейцев считают, что в джунглях на территории Бразилии живут около 113 изолированных от цивилизации племен. Пока удалось подтвердить существование только 27 из них. Хотя языки племен принадлежат к одной группе, они могут разительно различаться в зависимости от региона.
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