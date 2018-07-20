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Новый «премиальный» седан из Китая готовится встать на конвейер
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Новый «премиальный» седан из Китая готовится встать на конвейер
Вести.Ru
2 часа назад
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Фото:
Вести.Ru
Китайская компания Lynk&Co, «дочка» автомобильных гигантов Geely и Volvo, готова к серийному выпуску новейшего седана, который будет под завязку напичкан самыми передовыми технологиями. Возможностям новинки позавидуют даже самые топовые «немцы».
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