Новый «премиальный» седан из Китая готовится встать на конвейер

Китайская компания Lynk&Co, «дочка» автомобильных гигантов Geely и Volvo, готова к серийному выпуску новейшего седана, который будет под завязку напичкан самыми передовыми технологиями. Возможностям новинки позавидуют даже самые топовые «немцы».