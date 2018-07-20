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Жители Самары голосуют за новое место расположения зоопарка
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Жители Самары голосуют за новое место расположения зоопарка 

ТРК Губерния 20 июля 2018
Фото: ТРК Губерния
Расширить территорию или перебраться в другой район. Горожанам предстоит решить судьбу 1637 обитателей Самарского зоопарка. Необходимость расширения территории и создания комфортных пространств для обитания животных в областном центре назрела давно. Зоопарку уже больше четверти века, а число жителей там приближается к двум тысячам, многие из них занесены в Красную книгу. Сейчас обсуждается вопрос о том, где расположится обновленный дом для животных. Жителям Самарской области предлагают присоединиться к решению этой задачи в приложении «Вместе». Там размещено голосование за место расположения обновленного зоосада. Варианта три. Один из них предлагает оставить зоопарк на прежнем месте, расширив территорию и облагородив ее. Два других предусматривают более радикальные изменения. Животные могут переехать с Кировский район, на территорию за Самарской областной клинической больницей им. Середавина, или в Южный город. Результаты опроса повлияют на окончательное решение властей.
Фото: ТРК «Губерния»
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