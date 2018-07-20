Lynk&Co 03: первые официальные фотографии нового седана

Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.

Компания Lynk&Co распространила «живые» фотографии своей новой модели — седана 03. Сперва автомобиль поступит на китайский рынок, который является родным для производителя Geely. Однако не исключено, что позднее «четырехдверка» доберется и до Европы, встав в один ряд с моделям 01 и 02. Напомним, что собирать автомобили молодой марки намерены на мощностях завода Volvo в Генте ( Бельгия ).

Предполагается, что седан 03 получит бензиновые двигатели объемом 1,5 и 2,0 литра. Кроме того, будет доступна версия и с гибридной установкой, включающей в себя 1,5-литровый турбодвигатель и электромотор, суммарно выдающие 250 л.с.

Платформа CMA, на которой построили седан, также используется Volvo и станет основой для первой полностью электрической модели шведской группы в 2019 году. Таким образом, электрическая версия 03 также возможна, но появится она, скорее всего, не ранее начала следующего десятилетия.

В салоне седана Lynk&Co 03 установят цифровую приборную панель и большой сенсорный дисплей мультимедийной системы. Из сервисов помощи водителю в новинке будет доступна функция круиз-контроля, кругового обзора, датчики предотвращения столкновения, а также система автоматического экстренного торможения.

Ранее представитель Lynk&Co также заявлял, что компания готова предоставить всем клиентам пожизненную гарантию на свои автомобили. Кроме того, с его слов, что будущие владельцы автомобилей марки также получат бесплатный и безлимитный доступ в Интернет.