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Lynk&Co 03: первые официальные фотографии нового седана
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Lynk&Co 03: первые официальные фотографии нового седана 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.
Компания Lynk&Co распространила «живые» фотографии своей новой модели — седана 03. Сперва автомобиль поступит на китайский рынок, который является родным для производителя Geely. Однако не исключено, что позднее «четырехдверка» доберется и до Европы, встав в один ряд с моделям 01 и 02. Напомним, что собирать автомобили молодой марки намерены на мощностях завода Volvo в Генте (Бельгия).
Предполагается, что седан 03 получит бензиновые двигатели объемом 1,5 и 2,0 литра. Кроме того, будет доступна версия и с гибридной установкой, включающей в себя 1,5-литровый турбодвигатель и электромотор, суммарно выдающие 250 л.с.
Платформа CMA, на которой построили седан, также используется Volvo и станет основой для первой полностью электрической модели шведской группы в 2019 году. Таким образом, электрическая версия 03 также возможна, но появится она, скорее всего, не ранее начала следующего десятилетия.
В салоне седана Lynk&Co 03 установят цифровую приборную панель и большой сенсорный дисплей мультимедийной системы. Из сервисов помощи водителю в новинке будет доступна функция круиз-контроля, кругового обзора, датчики предотвращения столкновения, а также система автоматического экстренного торможения.
Ранее представитель Lynk&Co также заявлял, что компания готова предоставить всем клиентам пожизненную гарантию на свои автомобили. Кроме того, с его слов, что будущие владельцы автомобилей марки также получат бесплатный и безлимитный доступ в Интернет.
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