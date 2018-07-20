В Московском зоопарке понаблюдать за обитателями можно через бинокли

За животными в Московском зоопарке можно теперь наблюдать с помощью биноклей. На территории зоосада установили два специальных объектива с 12-кратным увеличением, сообщает официальный портал правительства столицы

«Теперь наши посетители смогут проникнуть в те уголки зоопарка, куда раньше не могли, а также рассмотреть интереснейшие детали из жизни наших обитателей. Например, сосчитать полоски зебр Греви и пятна жирафа Липы, а также на расстоянии вытянутой руки понаблюдать за тем, как принимает солнечные ванны бегемотиха Ксюша», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова

Первый бинокль установили неподалеку от главного входа на Большом пруду. Посетители смогут посмотреть на скалу хищных птиц, вольер с фламинго. Второй объектив появился на новой территории возле экспозиции «Копытные Африки».

У биноклей угол обзора составляет 270 градусов. С помощью них гости смогут исследовать практически всю территорию зоопарка. Стоимость просмотра составляет 100 рублей. Оплатить услугу можно, опустив деньги в специальное отверстие на бинокле. Полученные средства пойдут на лакомства для зверей и птиц.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке построят новый павильон «Ластоногие». В бассейнах будут плавать нерпы, тюлени, морские котики и моржи, а также планируется выделить место для белух (вид зубатых китов).

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