«Челси» представил гостевую форму на будущий сезон (фото)

Лондонский «Челси» на своей странице в Твиттер опубликовал фотографию гостевой формы на следующий сезон.

Yellow is back! Introducing our new @nikefootball away kit! Available now 👉 https://t.co/5t7hUKbm9W #THESTAGEISLIT pic.twitter.com/Hi0ma5FiV9

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 20 июля 2018 г.

По итогам минувшего сезона «синие» заняли пятое место в таблице АПЛ, а совсем недавно уволили Антонио Конте и пригласили Маурицио Сарри.