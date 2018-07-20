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Какая рыба полезней?
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Какая рыба полезней? 

АиФ Красноярск 20 июля 2018
Фото: АиФ Красноярск
Очень люблю рыбу, но слышала, что после обработки она теряет все полезные вещества. Получается, что копчение, соление и консервирование только портят продукт?
О. Метлева, Канск
«В свежей рыбе полезные вещества сохраняются лучше, чем в копчёной. Причины тому могут быть самые разные — это и потери в процессе копчения либо различия обусловлены разными сезонами и местами лова и т. д. Среди копчёных видов больше всего омега-жирных кислот содержится в тугуне. Чтобы восполнить суточную потребность в них организма, необходимо съесть всего 153 грамма, — говорит директор красноярского ЦСМ Росстандарта Василий Моргун. — А вот при консервировании содержание полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6) не снижается, а, наоборот, повышается. В уксусно-масляной заливке они сохраняются намного лучше, чем при обычных способах кулинарной обработки: жарке или запекании».
Традиционно считается, что самая полезная и насыщенная ПНЖК рыба — морская, однако в Енисее обитают виды, способные конкурировать с самыми «жирными» морскими коллегами, — это енисейский омуль и таймырский сиг. К слову, как показывают исследования, именно в Енисее водится самая полезная пресноводная рыба в мире.
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