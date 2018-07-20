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Рыба с непонятными наростами напугала рыбака в Новосибирске
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Рыба с непонятными наростами напугала рыбака в Новосибирске 

АиФ-Новосибирск 20 июля 2018
Фото: АиФ-Новосибирск
Рыбу со странными наростами выловил новосибирец в водоеме Ленинского района.
Как сообщается на странице группы «АСТ-54» ВКонтакте, мужчина рыбачил на озере напротив дома №90 по улице Забалуева. Рыбак сначала порадовался хорошему улову, а потом увидел, что вид у карася, мягко говоря, не товарный — из-под чешуи выглядывали красные наросты. Готовить уху из такой рыбки сибиряк не стал.
В комментариях к сообщению рыбаки предположили, что, скорее всего, карась был болен фибросаркомой или краснухой, после прожарки для человека такая рыба не опасна. Другие в шутку предположили, что рыбу покусали мошки, нашествие которых сейчас наблюдается в Новосибирске.
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