Рыба с непонятными наростами напугала рыбака в Новосибирске

Рыбу со странными наростами выловил новосибирец в водоеме Ленинского района.

Как сообщается на странице группы «АСТ-54» ВКонтакте, мужчина рыбачил на озере напротив дома №90 по улице Забалуева. Рыбак сначала порадовался хорошему улову, а потом увидел, что вид у карася, мягко говоря, не товарный — из-под чешуи выглядывали красные наросты. Готовить уху из такой рыбки сибиряк не стал.