Если бы я был Мюллером…

1) Спасибо за всю вашу поддержку сегодня. Я действительно ценю ее. — Майкл Макфол , бывший посол США в России

2) Если бы я был Мюллером, я бы позвонил Макфолу и умолял бы его ответить на российские вопросы, чтобы я мог отправить кого-нибудь допросить хакеров из ГРУ и троллей. Я бы сам хотел с ними поговорить. Но, конечно, это одна из причин, по которой я — старомодный репортер, а не Мюллер. — Леонид Бершидский , журналист

3) Лучший побочный эффект от путинской атаки на меня в Хельсинки — то, что это продемонстрировало мне, как сильно он раздражен актом Магнитского. Его публичная реакция значительно увеличит шансы на то, что акт Магнитского примут в других странах. — Билл Браудер , основатель Hermitage Capital

