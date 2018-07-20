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Арбуз на голое тело и шабаш в постели с подругами: как отметила девичник на Сейшелах звезда «Дома-2» Африкантова
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Арбуз на голое тело и шабаш в постели с подругами: как отметила девичник на Сейшелах звезда «Дома-2» Африкантова 

WMJ.ru 20 июля 2018
Фото: WMJ.ru
30-летняя звезда «Дома-2» Марина Африкантова знатно повеселилась перед свадьбой со своим коллегой по реалити-шоу Романом Капаклы.
Лучших подруг Марина Африкантова пригласила на Сейшелы, где в коротких шортах и свадебных вуалях они сначала зажигали в клубе, а после пели песни в постели в формате «пижамной вечеринки». Кстати, почти все девушки на тусовке Африкантовой отказались от алкоголя.
— написала Африкантова в Instagram под одной из фото. Кстати, ее жених Роман Капаклы мальчишник устроил в суровом физкультурном духе, забравшись с друзьями на скалу, и здесь алкоголю места не нашлось совсем.
— смеется в Instagram Роман. И буквально час назад Марина Африкантова опубликовала фото, на котором ее нагую фигуру прикрывает лишь ломтик арбуза — она всем довольна!
— похвасталась она. А тебе нравится традиция устраивать девичник?
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Фото:Instagram
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