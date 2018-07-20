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Выловленную у брегов Приморья, рыбу привезли на главную ярмарку региона
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Выловленную у брегов Приморья, рыбу привезли на главную ярмарку региона 

Primpress 20 июля 2018
Фото: Primpress
В пятницу, 20 июля, на главную ярмарку региона, которая развернулась на центральной площади Владивостока, привезли рыбу, выловленную в Тернейском районе, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
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