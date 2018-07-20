Жираф Самсон и медведица Роза стали самыми популярными животными у болельщиков ЧМ в Московском зоопарке

Наибольшей популярностью у болельщиков ЧМ в Московском зоопарке пользовались жираф Самсон, медведица Роза и львы. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«К нам обращались за различными экскурсиями туристы, приехавшие на чемпионат мира по футболу, также приходили семейные пары болельщиков. Самыми популярными животными у них были жираф Самсон, медведица Роза, львы. К орлу Акинфееву наибольший интерес проявляют дети, но пока его не очень хорошо видно, потому что он в гнезде и заметна лишь голова», — рассказала она.

С. Акулова отметила, у постоянных посетителей зоопарка популярность набирают перелетные утки, пеликаны, пингвины.