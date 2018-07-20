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Гигантский окунь проглотил акулу на глазах у рыбаков
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Гигантский окунь проглотил акулу на глазах у рыбаков 

Пятый канал 20 июля 2018
Фото: Пятый канал
В интернете набирает популярность видео, снятое одним из любителей океанской рыбалки. На кадрах видно, как на крючок попалась небольшая акула, отчаянно пытающаяся освободиться от смертоносной приманки и уплыть восвояси. Впрочем, хищница была обречена заранее, поскольку внезапно появившийся каменный окунь гуаса проглотил акулу и был таков, оставив рыбаков без добычи, но подарив им незабываемые впечатления, а также эксклюзивный ролик.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как акулы едва не растерзали молодую девушку, которая решила прославиться опасной фотосессией с хищниками в воде. На своей странице в Instagram Катарина Заруцки рассказала подписчикам, что инцидент произошел с ней на Багамах.
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