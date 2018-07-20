Дружба с пеленок: ползущий к собаке малыш умилил миллионы пользователей

Невозмутимый лабрадор и едва научившийся ползать ребенок — вот залог успеха для видеоролика на Youtube. По крайней мере, видимо, именно из таких соображений исходил автор канала Swift Family, публикуя видео со своей маленькой дочкой, пытающейся подползти к домашнему псу.

Судя по всему, пытаясь быть похо;им на четвероногого друга, малышка то и дело высовывала язык, осторожно подбираясь к объекту своей симпатии. За что в итоге и была должным образом вознаграждена — приблизившийся к ребенку лабрадор лизнул ее в нос. Милое видео не осталось без внимания, набрав более 20 миллионов просмотров и хвалебных комментариев от пользователей со всего мира.