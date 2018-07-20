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Из участников — в судьи: Луи Томлинсон вошел в состав жюри шоу X-Factor
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Из участников — в судьи: Луи Томлинсон вошел в состав жюри шоу X-Factor 

Попкорн News 20 июля 2018
Фото: Попкорн News
Луи Томлинсон, бывший участник популярного коллектива One Direction, в 2010 году стал известным благодаря шоу талантов X-Factor — и вот спустя 8 лет вновь вернулся на это шоу, но теперь в качестве одного из членов жюри. Сообщается, что прослушивания нового сезона начались 18 июля.
В новом, 15 сезоне участников будут оценивать 4 члена жюри: Томлинсон, Саймон Коуэлл и Робби Уильямс с супругой Айдой Филд. Также ходят слухи о возвращении в проект Шерон Осборн в качестве пятого члена жюри. Для поклонников шоу появление в рядах судей Робби Уильямса и его супруги стало приятной неожиданностью. Сам музыкант говорит, что ему давно хотелось заняться чем-нибудь новым. «Я 30 лет ездил в туры и участвовал в промо-акциях, пора что-то менять», — говорит Робби о своем участии в проекте.
After much speculation, we are SO EXCITED to reveal our X Factor 2018 JUDGES! Welcome to the panel @Louis_Tomlinson, @robbiewilliams, Ayda Williams and the one and only, Mr @SimonCowell! 🙌🤩🙌🤩🙌 #XFactor pic.twitter.com/pS6fwBI6RY
— The X Factor (@TheXFactor) 17 июля 2018 г.
Напомним, что X Factor — это телевизионный конкурс талантов, который создал Саймон Коуэлл. Он выходит с 2004 года и является одним из самых продолжительных и успешных телешоу в мире.
попкорнnews
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