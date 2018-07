Обложка Charlie Hebdo со сборной Франции по футболу оказалась фейком

Как сообщил в своем аккаунте Twitter журналист Reuter Мишель Роуз, карикатура — фейк, и Charlie Hebdo не имеет к ней отношения. Также журналист опубликовал фотографию настоящей обложки французского еженедельника.

There’s a fake cover of Charlie Hebdo about apes and the World Cup doing the rounds. It’s FAKE people, don’t share it. This is the real @Charlie_Hebdo_ cover #fakenews pic.twitter.com/Bcg2XVNloh

— Michel Rose (@MichelReuters) 19 июля 2018 г.