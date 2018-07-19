Слава богу, они вымерли! 25 ужасных тварей, которые когда-то населяли Землю

Мы часто слышим, что сейчас все больше и больше видов животных вымирают или находятся на грани вымирания, и их полное исчезновение — только вопрос времени. Охота, уничтожение естественных сред обитания, изменение климата и другие факторы привели к тому, что скорость потери видов животных в 1000 раз больше скорости восстановления природного фона. И хотя вымирание животных всегда печально, порой для нас, людей, оно может быть даже выгодным.

От мегазмей в 12 метров длиной до летающих тварей размером с жирафа — посмотрите на список из 25 животных, соседству с которыми вы вряд ли бы обрадовались.

Источник: list25.com 1. Pelagornis Sandersi

Благодаря размаху крыльев, который был около 7 метров, птица Pelargonis Sandersi, очевидно, была крупнейшей летающей птицей, когда-либо существовавшей на Земле. Похоже, она могла летать, только оттолкнувшись от утеса, и большую часть своей жизни проводила над океаном, полагаясь на потоки ветра, поднимающиеся с океана, чтобы держаться «на плаву». Хотя по сравнению с птерозаврами, размах крыльев которых составлял почти 12 метров, эта птичка все же была довольно «умеренных» размеров.

2. Euphoberia

Похожая на современные многоножки по форме и поведению, Euphoberia все же имела одно существенное отличие — она была более 90 см в длину! Хотя ученые не совсем уверены, чем конкретно она питалась, мы знаем, что некоторые современные многоножки питаются птицами, змеями и летучими мышами. Если 25-сантиметровая многоножка могла охотиться на птиц, представьте, на кого могла бы охотиться почти метровая!

3. Гигантопитеки

Гигантопитеки жили в период от 9 миллионов до 100 000 лет назад в современной Азии. Это был крупнейший вид обезьяны на Земле. Считается, что это существо высотой до 3 метров и весом до 540 кг ходило на четырех лапах, как гориллы и шимпанзе, однако некоторые считают, что они могли ходить и на двух конечностях, как люди. Свойства их зубов и челюстей предполагают, что эти животные были в состоянии пережевывать грубую волокнистую пищу, врезаясь в нее и перемалывая.

4. Эндрюсарх

Этот милаха жил в эпоху эоцена, около 45-30 миллионов лет назад. Эндрюсарх представлял собой огромное плотоядное млекопитающее. Учитывая найденный череп и несколько костей, палеонтологи предполагают, что этот хищник мог весить до 1800 кг, что делает его крупнейшим наземным млекопитающим хищником в истории. Однако пищевое поведение этого животного не совсем понятно, и некоторые теории предполагают, что эндрюсархи могли быть всеядными или даже падальщиками.

5. Pulmonoscorpius

Научное название этого существа переводится как «дышащий скорпион». Он жил в визейскую эпоху (ок. 345-330 миллионов лет назад) каменноугольного периода. Полагаясь на ископаемые, найденные в Шотландии, ученые считают, что этот вид достигал 76 см в длину. Обитал он на суше и питался, вероятно, мелкими членистоногими.

6. Мегалания

Мегалания обитала в Южной Австралии. Это была огромная ящерица, вымершая около 30 000 лет назад, а это значит, что первые аборигены Австралии вполне могли с ней встречаться. Ученые расходятся во мнении по поводу размера этой ящерицы — возможно, она достигала 7 метров в длину, что делает мегаланию крупнейшей наземной ящерицей в истории.

7. Геликоприон

Один из доисторических долгожителей (310-250 миллионов лет назад) — геликоприон — является родом вымерших акулоподобных существ с интересной челюстью. Достигал 4 м в длину, но его самые близкие живущие ныне родственники — химерообразные — могут достигать всего 1,5 м в длину.

8. Энтелодоны

В отличие от своих современных родственников, энтелодоны представляли собой похожих на кабанов млекопитающих с особым гурманским отношением к мясу. Вероятно, одно из самых страшных на вид существ в истории, энтелодоны ходили на четырех лапах и были практически с человека ростом. Некоторые ученые считают, что энтелодоны даже были каннибалами. Что ж, если они ели друг друга, думаете, они не захотели бы отведать человечинки?

9. Аномалокарис

Вероятно, обитал во всех морях кембрийского периода. В переводе его название означает «ненормальная креветка». Это род морских животных, близких родственников членистоногих. Ученые полагают, что оно охотилось на твердотелых морских обитателей, в том числе трилобитов. У них были уникальные глаза с 30 000 линз — считается, что это были одни из самых «продвинутых» глаз в истории существования видов.

10. Меганевра

Меганевра — это род вымерших насекомых из каменноугольного периода. Напоминает современных стрекоз (и имеет родственное к ним отношение). С размахом крыльев до 66 см это одно из крупнейших летающих насекомых в истории нашей планеты. Меганевра была хищником, и ее рацион состоял в основном из других насекомых и мелких амфибий.

11. Attercopus

Attercopus был родом паукообразных животных с хвостом, похожим на скорпионий. Долгое время Attercopus считался доисторическим предком современных пауков, но ученые, обнаружившие его следы, вскоре пришли к другому мнению. Вряд ли Attercopus плел паутину, хотя, возможно, пользовался ею, чтобы оборачивать яйца, откладывать каркасную нить или при возведении стенок своей норы.

12. Дейнозух

Дейнозух — вымерший родственник современных крокодилов аллигаторов, живший 80-73 миллиона лет назад. Хотя он был крупнее любого из современных видов, выглядел он практически так же. В длину он достигал 12 метров и обладал острыми большими зубами, способными убивать и пожирать морских черепах, рыб и даже крупных динозавров.

13. Дунклеостей

Живший в конце девонского периода около 380-360 миллионов лет назад дунклеостей был огромной суперхищной рыбой. Благодаря своему устрашающему размеру (до 10 м в длину и весом почти в 4 тонны), он был высшим хищником своего времени. Эта рыба имела прочную броню, из-за которой она была относительно медленным, но очень мощным пловцом.

14. Спинозавр

Спинозавр крупнее тираннозавра Рекса — это крупнейший плотоядный динозавр всех времен. Он достигал 18 м в длину и весил до 10 тонн. Они съедали тонны рыбы, черепах и даже других динозавров. Если бы этот ужас жил сегодня, мы, скорее всего, не жили бы.

15. Смилодоны

Смилодоны обитали на территории Северной и Южной Америки в эпоху плейстоцена (2,5 миллиона — 10 000 лет назад). Это лучший пример саблезубой кошки. Отличный хищник с особенно хорошо развитыми передними конечностями и невероятно длинными острыми клыками. Крупнейшая особь могла весить до 408 кг.

16. Кетцалькоатль

Размах крыльев этих существ мог достигать невероятных 12 метров. Этот птерозавр был крупнейшим когда-либо летавшим существом, в том числе из современных птиц. Однако оценить размер и вес этих огромных зверей очень непросто, т.к. ни одно из существующих животных не обладает тем же строением тела, так что публикуемые результаты сильно варьируются. Одной из характерных черт этих животных было то, что все они имели необычно длинные и твердые шеи.

17. Галлюцигения

Название пошло от идеи, что эти существа — очень странные, почти как галлюцинация. Эти червеподобные существа были 0,5-3 см в длину, а на голове у них не было некоторых сенсорных органов, таких как глаза и нос. Вместо этого галлюцигения имела семь щупалец с каждой стороны тела, а также три пары щупалец за ними. Сказать, что это странное существо — считай, ничего не сказать.

18. Артроплевра

Житель верхнего каменноугольного периода (340-280 миллионов лет назад). Обитал на территории современной Северной Америки и Шотландии. Это был крупнейший вид наземного беспозвоночного в истории. Несмотря на свою огромную длину почти до 2,7 метра, артроплевры не были хищниками, они питались гниющими лесными растениями.

19. Короткомордый медведь

Короткомордый медведь — это вымерший вид медведя, живший в Северной Америке в эпоху плейстоцена до 11 000 лет назад, что делает его «самым недавним» вымершим существом в нашем списке. Однако его размер поистине доисторический. Стоя на двух задних лапах, медведь достигал 3,6 м в высоту и 4,2 метров, если поднимал переднюю лапу вверх. Считается, что эти гиганты весили более 1360 кг.

20. Мегалодон

Название этого зубастого монстра переводится как «большой зуб». Это вымерший вид огромной акулы, жившей около 28-1,5 миллионов лет назад. Благодаря своей невероятной длине до 18 метров, он считается одним из крупнейших и самых мощных хищников, когда-либо живших на Земле. Обитал практически по всему миру и выглядел как более крупная и ужасающая версия современной большой белой акулы.

21. Титанобоа

Жившая примерно 60-58 миллионов лет назад, в эпоху палеоцена, титанобоа была самой крупной, самой длинной и самой тяжелой змеей в истории. Ученые считают, что отдельные представители вида достигали 12 метров в длину и весили около 1133 кг. Их рацион состоял из гигантских крокодилов и черепах, с которыми они делили территорию современной Южной Америки.

22. Фороракосовые

Также называемые «ужасными птицами», эти доисторические существа являются вымершим родом крупных хищных птиц, которые были крупнейшим видом в Южной Америке в период кайнозоя, примерно 60 миллионов лет назад. Крупнейшая нелетающая хищная птица, когда-либо бродившая по Земле. Достигали 3 метров в высоту, весили до полутонны и, предположительно, могли бегать так же быстро, как гепард.

23. Камероцерас

Жил в период ордовика 470-460 миллионов лет назад. Это гигантский предок современных кальмаров и осьминогов. Самой характерной чертой этого моллюска была огромная конусообразная раковина и щупальца, которыми он ловил рыбу и других морских обитателей. Считается, что размер его раковины варьировался от 6 до 12 метров.

24. Carbonemys

Carbonemys — это вымерший род огромных черепах, которые жили около 60 миллионов лет назад, т.е. они пережили массовое вымирание динозавров. Ископаемые, найденные в Колумбии , позволяют предположить, что у них был панцирь, достигавший почти 1,8 метра. Черепахи были плотоядные, с огромными челюстями, достаточно мощными, чтобы поедать крупных животных, таких как крокодилы.

25. Jaekelopterus

Jaekelopterus, без сомнения, можно назвать одним из крупнейших членистоногих в мире — его длина достигала 2,5 метра. Иногда его называют «морским скорпионом», однако на самом деле он больше относится к омаровым, живущим в пресноводных озерах и реках современной Западной Европы. Это ужасное существо жило около 390 миллионов лет назад, раньше, чем большинство динозавров.