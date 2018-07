140 жертв врача-насильника Ларри Нассар вышли на сцену: видео самого эмоционального момента премии The ESPYS

В среду, 18 июля, в Лос-Анджелесе награждали спортсменов — в Microsoft Theatre прошла церемонии вручения премии The ESPYS. Многие звезды шоу-бизнеса не пропустили это событие, но самый запоминающийся момент церемонии был связан отнюдь не с их появлением на красной дорожке. Наиболее эмоциональным эпизодом The ESPYS в этом году стал выход более 140 бывших гимнасток, которые в юном возрасте стали жертвами врача-насильника Ларри Нассар , приговоренного к 175 годам тюрьмы за преступления, которые он совершал в течение десяти лет.

Жертвы Ларри Нассар вышли на сцену во время церемонии The ESPYS

Напомним, в прошлом году к движению Me Too присоединились многие люди, в том числе и бывшие члены женской сборной США по спортивной гимнастике. В частности, Маккайла Марони, завоевавшая золотую медаль Олимпийских игр 2012 года в командном первенстве, рассказала жуткую историю о враче женской сборной Ларри Нассаре. С обвинениями в его адрес выступили 156 гимнасток, рассказавших о развратных и насильственных действиях Нассара. В итоге суд приговорил его к 175 годам тюрьмы. На вчерашней церемонии в Microsoft Theatre многие жертвы врача вышли на сцену, чтобы получить награду имени Артура Эша за мужество.

В течение нескольких минут спортсменки, пережившие в юном возрасте насилие, выходили на сцену, а весь зал встал, приветствуя их. Актриса Дженнифер Гарнер представила выходящих на сцену женщин как «армию, которая пришла сюда, чтобы ее услышали».

Мы стоим на сцене, чтобы показать миру портрет тех, кто выжил,

— сказала Сара Клейн.

Дженнифер Гарнер

Сара поблагодарила представителей правосудия, которые помогли посадить Нассара за решетку, и сказала, что пришло время начать заботиться о безопасности детей больше, чем о репутации взрослого. Напомним, в ходе расследования выяснилось, что американские спортивные чиновники долгие годы покрывали врача.

Ларри Нассар в зале суда

