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«Шарли Эбдо» подтвердил, что не изображал игроков сборной Франции в виде обезьян
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«Шарли Эбдо» подтвердил, что не изображал игроков сборной Франции в виде обезьян 

Спорт-Экспресс 20 июля 2018
Французский журнал «Шарли Эбдо» не помещал на обложку своего издания игроков сборной Франции, представленных в виде обезьян.
— Уважаемые читатели, многие начали распространять самый настоящий фейк в социальных сетях. Будьте осторожны. Если у вас есть какие-либо сомнения, проверьте последний выпуск нашего журнала. Спасибо за вашу поддержку, — говорится в заявлении «Шарли Эбдо» в Твиттере.
Ранее ряд СМИ опубликовали карикатуру на французскую сборную, которую якобы сделал «Шарли Эбдо». Футболисты были изображены в виде обезьян, которые держат кубок мира и спорят: банан это или апельсин.
Сборная Франции выиграла чемпионат мира-2018, обыграв в финале Хорватию (4:2).
(Rumoured) Charlie Hebdo front cover’s not holding back on their view of the French national team. pic.twitter.com/GoJ4oL4Ym9
— Chop (@TweetingChop) 18 июля 2018 г.
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