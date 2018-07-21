Острые зубы и специальные костюмы: в Приморском океанариуме отметили День акулы

Корреспондент «Звезды» убедился в прекрасных условиях содержания морских хищников в океанариуме Приморья.

Приморский океанариум отметил День акулы. Тема оказалась, как бы это не звучало, острой. Хотя на самом деле до посетителей хотели донести мысль: не все акулы одинаково опасны. Со многими человек вполне может комфортно сосуществовать.

Поверх гидрокостюмов — настоящая кольчуга. Не для красоты — для защиты от дружеских покусований питомцев — акул.

«Двойное звено не прокусывают их зубы на данный момент. Потому что они у нас еще малыши. Да, собственно, у взрослой тоже зуб увязнет в этом плетении. Но давление чувствуется, конечно», — рассказал корреспонденту «Звезды» специалист отдела содержания гидробионтов тропических морей Приморского океанариума Александр Зябкин.

В аквариум к акулам водолазы спускаются через день. В Приморском океанариуме процесс кормления хищников стал леденящим кровь шоу, собирающим сотни зрителей.

В океанариуме сейчас 8 акул вида «серые рифовые». Самые маленькие из них размером 110 сантиметров. Но они все еще растут. И когда станут взрослыми, будут трехметровыми хищниками.

На питание не жалуются — каждая за раз съедает почти килограмм рыбы и кальмара. Хватает, чтобы не рассматривать в качестве добычи водолазов или соседей по аквариуму. Океанариум организовал «День акул».

«Мы организовали эколого-просветительский маршрут, на котором работают наши специалисты из отдела экологического просвещения. И ребята рассказывают на каждой станции о рекордах акул, кто такие акулы, откуда взялись акулы», — рассказала специалист отдела экологического просвещения Приморского океанариума Любовь Глизнуца.

Акул сотни видов. У одних зубы размером с ладонь, как у мегалодона, у других едва можно разглядеть под микроскопом. Живут почти во всех морях мира. Карантин в океанариуме сейчас проходят и обитатели дальневосточных морей — акулы-катраны. Скоро их выпустят в аквариумы.

Ко дню акул присоединились и подводные охотники Приморья. Организовали заплыв с острова Скрыплева к набережной приморского океанариума. Кому как не им боятся подводных хищников. Но нет — наоборот показывают, что человек и акула могут жить не мешая друг другу.