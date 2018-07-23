Морж Миша из Приморского океанариума научился подражать утиному кряканью

ВЛАДИВОСТОК , 23 июл — РИА Новости . Морж Миша в Приморском океанариуме во Владивостоке научился «пародировать» утиное кряканье, сообщает учреждение.

"Репертуар звезды Приморского океанариума моржа Миши пополнился еще одним номером. Теперь на демонстрации навыков морских млекопитающих зрители могут услышать, как Миша достоверно пародирует утиное кряканье", — говорится в сообщении.

Тренер Приморского океанариума Антон Орлов рассказал, что Мишу специально произносить этот звук не учили, но в природе для общения моржи используют очень разные по звучанию сигналы. Этот навык у моржа закрепили, и получился номер.

Всего в арсенале у Миши около 40 номеров, многие из них состоят из нескольких элементов. Например, номер «Качать пресс» включает в себя четыре элемента — морж весом 800 килограммов разворачивается, укладывается на спину, убирает ласты за голову и только потом поднимается и опускается.

Специалисты отмечают, что у Миши есть две программы выступления — длинная и короткая — какая из них будет исполнена, зависит от его настроения.

Моржа Мишу привезли в океанариум с Чукотки еще детенышем. Истощенного малыша подобрали на лежбище.