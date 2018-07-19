На Дубнинской возобновятся встречи в рамках работы клуба «Слобода»

Фольклорный клуб «Слобода» на Дубнинской с 1 сентября вновь будет проводить встречи для всех желающих. Об этом сообщили в администрации клуба.

— Вас ждут дружеская атмосфера, много общения, рукоделие, настольные игры и вокальные занятия как для детей, так и для взрослых. Посещение клуба бесплатное, обязательных встреч нет, — рассказал сотрудник администрации.

Клуб будет работать по субботам с 17.00 до 20.00. Он находится по адресу Керамический проезд, дом 55, корпус 1. Оставить заявку на вступление в клуб «Слобода» можно по номеру телефона 8 (916) 331-62-76. (мю)