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В Горловке женщина и двое детей пострадали при взрыве гранаты
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В Горловке женщина и двое детей пострадали при взрыве гранаты 

РИА Новости 19 июля 2018
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Женщина и двое детей пострадали в результате взрыва гранаты в подконтрольной ДНР Горловке в Донбассе, сообщил в четверг и.о. главы администрации города Иван Приходько.
"Час назад по улице Сторожевая двое деток и их бабушка подорвались на гранате РГД. Состояние пострадавших средней тяжести", — написал в своем Тelegram-канале Приходько.
По его словам, у женщины сотрясение головного мозга, перелом челюсти, у семилетнего ребенка перелом руки и осколочные ранения, у 12-летнего ребенка — повреждение глаза и осколочные ранения.
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