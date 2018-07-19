В Горловке женщина и двое детей пострадали при взрыве гранаты 

ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Женщина и двое детей пострадали в результате взрыва гранаты в подконтрольной ДНР Горловке в Донбассе, сообщил в четверг и.о. главы администрации города Иван Приходько.
"Час назад по улице Сторожевая двое деток и их бабушка подорвались на гранате РГД. Состояние пострадавших средней тяжести", — написал в своем Тelegram-канале Приходько.
По его словам, у женщины сотрясение головного мозга, перелом челюсти, у семилетнего ребенка перелом руки и осколочные ранения, у 12-летнего ребенка — повреждение глаза и осколочные ранения.