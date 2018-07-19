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Умер отвергнутый детеныш редкой красной панды
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Умер отвергнутый детеныш редкой красной панды 

Lenta.ru 19 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Оставленный матерью детеныш красной панды умер в американском зоопарке. Об этом сообщил новостной портал ABC 10.
Детеныш редкого животного родился в конце июня в зоопарке города Сакраменто, штат Калифорния. Родителями стали девятилетний самец Такео и семилетняя самка Пили. Мать отвергла детеныша, поэтому сотрудникам зоосада пришлось выращивать его самостоятельно.
Его кормили каждые три часа и держали в инкубаторе в надежде, что тот восстановится от переохлаждения. Но это не помогло: трехнедельный детеныш скончался от воспаления легких.
Красная или малая панда — вымирающий вид. По разным оценкам, в мире осталось от 2,5 тысячи до 10 тысяч особей. Восстановление популяции осложняется тем, что лишь половина детенышей в неволе не умирают в течение первого месяца жизни.
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