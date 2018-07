Новый тренд — ногти-желе: 10 самых безумных и 6 адекватных идей из Инстаграм

В Инстаграм завелся новый маникюрный тренд: девушки делают ногти-«желе». Тренд пришел из Кореи и очень быстро обзавелся отдельным популярным хэштегом в Инстаграм — #jellynails. Покрытие подразумевается прозрачное, как будто вы только что опустили пальцы, собственно, в желе, и иногда это даже выглядит съедобно.

Самые безумные идеи предполагают наращивание на пальцах настоящих «пик», которыми, кажется, можно убить. Зато это будет красиво — радужно так, с единорогами или еще какими-нибудь штуками. Смотрите подборку того, что никак не рекомендуется к повторению, и несколько действительно интересных идей.

Безумные идеи для желейного маникюра

Самые безумные идеи предполагают наращивание на пальцах настоящих «пик», которыми, кажется, можно убить. Зато это было бы красиво — радужно так, с единорогами или еще какими-нибудь штуками...

A post shared by?KAWAII NAIL? (@kawaii__design) on Jul 13, 2018 at 7:38pm PDT

1, 2, or 3? What does this nail style look like to you? Nails by @lonnanailedit!

A post shared by Vivian Xue Rahey (@vivxue) on Jul 4, 2018 at 3:41pm PDT

Tropical jelly icicles?✨?

A post shared by ICYNAILSX? (@icynailsx) on Jul 14, 2018 at 3:15pm PDT

A post shared by ICYNAILSX? (@icynailsx) on Jun 17, 2018 at 3:34pm PDT

BLUE RUSH | Blue Jelly with Sparkle?✨

A post shared by NailedByBWOC (@nailedbybwoc) on Jul 5, 2018 at 3:15pm PDT

✨?❄️"Ice Ice Baby"❄️?✨ by Pamper Artist Hanay (@nailsbyhanayr)

A post shared by Pamper Nail Gallery™ (@pampernailgallery) on Jun 18, 2018 at 3:04pm PDT

A post shared by??? ERIKA ♎??? (@candycoatednailz00) on Jul 16, 2018 at 10:23pm PDT

Omg still #obsessed with this yellow #jellynail?...

A post shared by Patricia Morgan (@fka_pcakes) on Jul 17, 2018 at 8:23pm PDT

? #jellynails ✨

A post shared by Regina Rodriguez (@nailsbyregina) on Jul 18, 2018 at 5:28pm PDT

Jelly Nails: The Jolly Rancher Edition by @nailsbysofia @serenitybeautylounge1

A post shared by Jacy Maddox (@only_one4u) on Jul 14, 2018 at 7:41pm PDT

A post shared by Jacy Maddox (@only_one4u) on Jul 14, 2018 at 7:41pm PDT Адекватные идеи для желейного маникюра

Если тренд понравился, но вы понимаете, что в обычной жизни такое не повторить, то предлагаем несколько облегченных идей, которые вполне могут найти место в вашем летнем «гардеробе» — в городе или на отдыхе.

Move over marble, Rosé Quartz is taking over 2017

A post shared by STACY NGUYEN (@st8cy) on Apr 26, 2017 at 10:03am PDT

? Repost @saratan @please.. @nail_unistella blessed my nails with her new @unistella_jewelry (and the newest @oliveandjune nail stickers)

A post shared by Park Eunkyung (@nail_unistella) on Jun 5, 2018 at 9:50am PDT

Jelly nails para @fryda_tsukino?

A post shared by TheBlackSheep (@theblacksheep_nails) on Jun 23, 2018 at 7:54pm PDT

Jelly nails are the latest trend sweeping the manicure world. Opinions are divided in our office regarding the new look — what are your thoughts?? @jessicawashick...

A post shared by BEAUTYcrew (@beautycrew) on Jul 18, 2018 at 12:00am PDT

A post shared by BEAUTYcrew (@beautycrew) on Jul 18, 2018 at 12:00am PDT #PROтренды? Все самые безумные тренды возникают, как правило, из социальных сетей. Теперь модницы и бьюти-блогеры один за одним помешались на новой причуде этого лета — «желейных ногтях». Необычный маникюр подразумевает, чтобы основная ногтевая пластина была прозрачной, напоминала стеклянную или как будто сделанную из желе. Тренд пришел из Кореи, где девушки в погоне за красотой оказываются особенно изобретательными, и хэштег #jellynails заполняет просторы бьюти-блогов со стремительной скоростью. Особенно пользуются популярностью «желейные ногти» фруктовых цветов, очень похожих на действительно съедобный дизайн.

It was a long break but she's back! @fucknjubes lol always pushing me to a next level.

A post shared by Danielle Ellis (@eelle_bbeauty) on Jul 18, 2018 at 2:55pm PDT

A post shared by Danielle Ellis (@eelle_bbeauty) on Jul 18, 2018 at 2:55pm PDT