В Башкирии подполковник службы исполнения наказания поймал гигантскую рыбу

Рыбу весом 12,8 кг выловил начальник отдела по работе с личным составом УФСИН России по РБ Евгений Фролов . Это — рекордный улов за все годы проведения первенства службы по спортивному рыболовству. Подполковник как занимается организацией этих соревнований. Но первое место занял впервые, наловив 26,33 кг. Об этом сообщили в ведомстве.

«Рыбалкой увлекаются многие сотрудники. Соревнования проводим два раза в год — зимой и летом. Часто организовываем на этом пруду. Но такую огромную рыбу выловили в первый раз. Обычно бывали экземпляры по 4 — 5 килограммов. Белого амура Евгений Фролов выудил на удочку (донку). Ловил на опарыш, — рассказал сотрудник пресс-службы УФСИН РФ по РБ Глеб Полиновский. — Победитель получил грамоту, а также сертификат рыболовного магазина на 5 тысяч рублей».

Второе место занял заместитель дежурного помощника начальника колонии дежурной части Максим Суслов из Стерлитамакской воспитательной колонии за улов на 23,8 кг. Он получил сертификат на три тысячи рублей. За третье место водитель гаража Владислав Кудунов из ИК-16, который поймал 17,9 кг. награждён сертификатом на две тысячи рублей.

Общий вес улова составил чуть менее 167 кг.

В соревнованиях на Вольно-Сухаревском пруду близ деревни Нурлино приняли участие 24 рыбака из разных подразделений ведомства.

Кроме рыбалки в спартакиаду входят другие спортивно-прикладные дисциплины: легкая атлетика, стрельба, борьба и т.д.