Ещё
В Башкирии подполковник службы исполнения наказания поймал гигантскую рыбу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии подполковник службы исполнения наказания поймал гигантскую рыбу 

АиФ-Уфа 19 июля 2018
Фото: АиФ-Уфа
Рыбу весом 12,8 кг выловил начальник отдела по работе с личным составом УФСИН России по РБ Евгений Фролов. Это — рекордный улов за все годы проведения первенства службы по спортивному рыболовству. Подполковник как занимается организацией этих соревнований. Но первое место занял впервые, наловив 26,33 кг. Об этом сообщили в ведомстве.
«Рыбалкой увлекаются многие сотрудники. Соревнования проводим два раза в год — зимой и летом. Часто организовываем на этом пруду. Но такую огромную рыбу выловили в первый раз. Обычно бывали экземпляры по 4 — 5 килограммов. Белого амура Евгений Фролов выудил на удочку (донку). Ловил на опарыш, — рассказал сотрудник пресс-службы УФСИН РФ по РБ Глеб Полиновский. — Победитель получил грамоту, а также сертификат рыболовного магазина на 5 тысяч рублей».
Второе место занял заместитель дежурного помощника начальника колонии дежурной части Максим Суслов из Стерлитамакской воспитательной колонии за улов на 23,8 кг. Он получил сертификат на три тысячи рублей. За третье место водитель гаража Владислав Кудунов из ИК-16, который поймал 17,9 кг. награждён сертификатом на две тысячи рублей.
Общий вес улова составил чуть менее 167 кг.
В соревнованиях на Вольно-Сухаревском пруду близ деревни Нурлино приняли участие 24 рыбака из разных подразделений ведомства.
Кроме рыбалки в спартакиаду входят другие спортивно-прикладные дисциплины: легкая атлетика, стрельба, борьба и т.д.
АиФ-Уфа: последние новости
Башкирия в экологическом рейтинге регионов улучшила позицию на один пункт Гроза, ливень, сильный ветер - МЧС Башкирии сообщило об ухудшении погоды «От бессилия плакать хочется». Филолог о состоянии образования в Башкирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греция меняет тон в отношении России153
Ученого арестовали по делу о госизмене65
Стриж вернула ребенка в детский дом21
Эрдогана задержали на Красной площади11
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат340
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
00:14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат
Экономика Личный счет
01:47
Израиль эвакуировал из Сирии «Белые каски»
В мире Армия
00:31
Греция меняет тон в отношении России
Политика
00:46
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника
Армия В мире
01:01
«Новая встреча Трампа с Путиным будет безумием»
В мире
08:45
Иран предупредил США о «матери всех войн»
В мире
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение