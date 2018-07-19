Ученики гимназии российского университета транспорта собрали моторную лодку на солнечных батареях

Занимались этим необычным проектом четверо столичных десятиклассников: Денис Бекмачев, Глеб Громов, Михаил Польшаков и Михаил Федоров . Соорудили ее юные москвичи для «Школьной Солнечной регаты», которая проходила в Великом Новгороде.

Лодка москвичей признана одной из лучших.

По словам Дениса Бекмачева, лодку ребята собирали по субботам во внеурочное время из предоставленных организаторами материалов, но кое-что они покупали сами. Трудились гимназисты над ней на протяжении пяти месяцев.

— Организацию рабочего места обеспечивал Олег Васильевич — заместитель директора гимназии по безопасности, он поддерживал нас все время и сам был очень заинтересован проектом, — сказал Денис.

Лодку школьники назвали «Москвич» — в честь легендарного советского автомобиля — и покрасили в ярко-оранжевый цвет, чтобы она выгодно выделялась на фоне остальных участников регаты.

— Больше всего мы трудились над корпусом, помимо обработки стеклолентой, покрытой эпоксидной смолой и яхтным лаком, внутри мы залили все отверстия водостойким клеем и даже установили импровизированный киль из железной ленты, — делится Денис. — И хотя лодка рассчитана на одного человека, это не помешало нам забраться в нее вчетвером. В итоге в лодке ни одной течи, а корпус выдерживает очень большие нагрузки.

СПРАВКА

Международные инженерные соревнования лодок на солнечных батареях под названием «Солнечная регата — 2018» прошли в Великом Новгороде и собрали участников из 13 регионов.