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Ученики гимназии российского университета транспорта собрали моторную лодку на солнечных батареях
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Ученики гимназии российского университета транспорта собрали моторную лодку на солнечных батареях 

Вечерняя Москва 19 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Занимались этим необычным проектом четверо столичных десятиклассников: Денис Бекмачев, Глеб Громов, Михаил Польшаков и Михаил Федоров. Соорудили ее юные москвичи для «Школьной Солнечной регаты», которая проходила в Великом Новгороде.
Лодка москвичей признана одной из лучших.
По словам Дениса Бекмачева, лодку ребята собирали по субботам во внеурочное время из предоставленных организаторами материалов, но кое-что они покупали сами. Трудились гимназисты над ней на протяжении пяти месяцев.
— Организацию рабочего места обеспечивал Олег Васильевич — заместитель директора гимназии по безопасности, он поддерживал нас все время и сам был очень заинтересован проектом, — сказал Денис.
Лодку школьники назвали «Москвич» — в честь легендарного советского автомобиля — и покрасили в ярко-оранжевый цвет, чтобы она выгодно выделялась на фоне остальных участников регаты.
— Больше всего мы трудились над корпусом, помимо обработки стеклолентой, покрытой эпоксидной смолой и яхтным лаком, внутри мы залили все отверстия водостойким клеем и даже установили импровизированный киль из железной ленты, — делится Денис. — И хотя лодка рассчитана на одного человека, это не помешало нам забраться в нее вчетвером. В итоге в лодке ни одной течи, а корпус выдерживает очень большие нагрузки.
СПРАВКА
Международные инженерные соревнования лодок на солнечных батареях под названием «Солнечная регата — 2018» прошли в Великом Новгороде и собрали участников из 13 регионов.
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