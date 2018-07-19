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Житель Башкирии выловил 12-килограмового карпа
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Житель Башкирии выловил 12-килограмового карпа 

ГОРОБЗОР.РУ 19 июля 2018
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Башкириир рыбаки состязались на Вольно-Сухаревском пруду близ деревни Нурлино. Один из местных жителей выловил карпа, вес которого составил 12,8 кг.
Соревнования проходили среди сотрудников УФСИН. Всего участвовали 24 рыбака. Победитель в общей сложности, кроме огромного карпа, выловил свыше 26 кг рыбы.
Для справки: белый амур (семейство карповых) может достигать длины 120 см и веса 30 кг. В России встречаются такие рыбы весом более 32 кг.
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