Житель Башкирии выловил 12-килограмового карпа

В Башкириир рыбаки состязались на Вольно-Сухаревском пруду близ деревни Нурлино. Один из местных жителей выловил карпа, вес которого составил 12,8 кг.

Соревнования проходили среди сотрудников УФСИН . Всего участвовали 24 рыбака. Победитель в общей сложности, кроме огромного карпа, выловил свыше 26 кг рыбы.

Для справки: белый амур (семейство карповых) может достигать длины 120 см и веса 30 кг. В России встречаются такие рыбы весом более 32 кг.

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